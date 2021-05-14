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В Батуми обнаружен труп гражданина Турции 

В Батуми обнаружен труп гражданина Турции  На улице Кобаладзе в Батуми были обнаружены тела двух иностранцев - мужчины и женщины. Один из погибших оказался гражданином Турции.
В регионе
14 мая 2021 г. 14:40
В Батуми обнаружен труп гражданина Турции 

На улице Кобаладзе в Батуми были обнаружены тела двух иностранцев - мужчины и женщины. Один из погибших оказался гражданином Турции.

Об этом грузинское бюро Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что мужчина покончил с собой после убийства знакомой женщины - гражданки Узбекистана.

Тело гражданина Турции направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, мужчина выбросился с 19-го этажа, а тело женщины было найдено в квартире.

На месте происшествия работают криминалисты, проводятся следственные мероприятия.

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