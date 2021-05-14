В Батуми обнаружен труп гражданина Турции 

На улице Кобаладзе в Батуми были обнаружены тела двух иностранцев - мужчины и женщины. Один из погибших оказался гражданином Турции.
Об этом грузинское бюро Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что мужчина покончил с собой после убийства знакомой женщины - гражданки Узбекистана.
Тело гражданина Турции направлено на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, мужчина выбросился с 19-го этажа, а тело женщины было найдено в квартире.
На месте происшествия работают криминалисты, проводятся следственные мероприятия.