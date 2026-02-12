Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадали

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 12:41
    В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадали

    На избирательных участках в Бангладеш, где проходят парламентские выборы и референдум, взорвались две самодельные бомбы.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

    В результате инцидента ранения получили три человека. Сообщается, что среди пострадавших есть и ребенок.

    Бангладеш избирательные участки самодельные бомбы пострадавшие
    Banqladeşdə seçki məntəqələrində iki bomba partlayıb, üç nəfər xəsarət alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:11

    В 2025 году капитальные расходы по БТД увеличились более чем вдвое

    Энергетика
    13:10

    Пашинян ждет от зарубежных посольств в Армении снятия запрета на посещение приграничья

    В регионе
    13:04

    По меньшей мере 21 человек погиб при крушении лодки в Судане

    Другие страны
    12:53
    Видео

    СГБ Азербайджана раскрыла подробности уголовного дела против Рамиза Мехдиева

    Происшествия
    12:50

    Затраты консорциума "Шахдениз" в 2025 году превысили $3,4 млрд

    Энергетика
    12:48

    BP в 2025 году передал SOCAR на 8% больше попутного газа

    Энергетика
    12:48

    В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

    В регионе
    12:47

    Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

    Экология
    12:46

    Операционные расходы по АЧГ выросли в 2025г

    Энергетика
    Лента новостей