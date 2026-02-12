В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадали

На избирательных участках в Бангладеш, где проходят парламентские выборы и референдум, взорвались две самодельные бомбы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В результате инцидента ранения получили три человека. Сообщается, что среди пострадавших есть и ребенок.