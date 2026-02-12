Banqladeşdə seçki məntəqələrində iki bomba partlayıb, üç nəfər xəsarət alıb
Region
- 12 fevral, 2026
- 12:47
Parlament seçkiləri və referendumun keçirildiyi Banqladeşdəki seçki məntəqələrində iki əl qumbarası partlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli KİV-ə istinadən məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb. Yaralananlar arasında bir uşağın olduğu bildirilir.
Son xəbərlər
13:00
DTX: Əli Kərimli hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Azərbaycanı KTMT-nin üzvü edəcəkdiDaxili siyasət
12:58
DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının maddi yardımı ilə fəalliyyət göstərib - İTTİHAMHadisə
12:57
Türkiyəli məşhur yutuber narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində saxlanılıbRegion
12:57
Euro NCAP-da 5 ulduz alan "Jaecoo" artıq rəsmi olaraq AzərbaycandaBiznes
12:55
AFFA rəhbərliyi UEFA-nın konqresinə qatılıbFutbol
12:54
ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edibXarici siyasət
12:53
Azərbaycan fermerləri yaxın günlərdə subsidiya almağa başlayacaqASK
12:50
Video
DTX Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasov barəsindəki cinayət işi ilə bağlı detalları açıqlayıbHadisə
12:48