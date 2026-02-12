İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Banqladeşdə seçki məntəqələrində iki bomba partlayıb, üç nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 12:47
    Banqladeşdə seçki məntəqələrində iki bomba partlayıb, üç nəfər xəsarət alıb

    Parlament seçkiləri və referendumun keçirildiyi Banqladeşdəki seçki məntəqələrində iki əl qumbarası partlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi yerli KİV-ə istinadən məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb. Yaralananlar arasında bir uşağın olduğu bildirilir.

    Banqladeş partlayış
    В Бангладеш на избирательных участках взорвались бомбы, трое пострадали

