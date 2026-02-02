Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 11:59
    В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар

    В двухэтажном автомобильном промышленном комплексе "Ататюрк" в Стамбуле произошел пожар.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Отмечается, что причина пожара, который перешел на близлежащие строения, пока неизвестна.

    К месту происшествия привлечены бригады пожарных, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

    İstanbulda avtosənaye kompleksində yanğın olub
    Лента новостей