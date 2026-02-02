İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    İstanbulda avtosənaye kompleksində yanğın olub

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 11:23
    İstanbulda avtosənaye kompleksində yanğın olub

    Türkiyənin İstanbul əyalətinin Başakşehir rayonundakı İkimərtəbəli "Atatürk" avtomobil sənaye kompleksində yanğın olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Bildirilib ki, yaxın ətrafdakı tikililərə də keçən yanğının səbəbi hələ məlum deyil. Əraziyə yanğınsöndürmə briqadaları, polis və təcili tibbi yardım heyəti cəlb edilib.

    İstanbul əyalətinin Başakşehir rayonunda İkitelli Atatürk avtomobil sənaye kompleksi yanğın
    В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар

    Son xəbərlər

    12:52

    İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər seçilib

    Milli Məclis
    12:52

    Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    12:47

    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    12:43

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    12:40

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:40

    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    12:35

    İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyik

    Region
    12:30

    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb

    Milli Məclis
    12:29

    MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti