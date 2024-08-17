В Астрахани на форуме представили медиаплатформу "Каспий сегодня"

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Павел Паутов представил на Каспийском медиафоруме информационную контент-площадку "Каспий сегодня".

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Павел Паутов представил на Каспийском медиафоруме информационную контент-площадку "Каспий сегодня".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, медиаплатформа позволит преодолеть дефицит информации и повысить ее доступность.

"Прежде всего, в условиях глобальной информационной войны необходимо противостоять распространению большого объема враждебного контента и откровенных фейков, нужно доносить до широкой аудитории достоверную информацию. В этой связи мы хотим представить проект международной каспийской медиаплатформы "Каспий сегодня" и пригласить журналистов стран прикаспийского региона к участию в его работе. Мы полагаем, что это единая контент-площадка, адаптированная для журналистов-международников, бизнесменов, студенческой молодежи позволит преодолеть дефицит информации и повысить ее доступность", - сказал Паутов.

По его словам, платформа позволит просматривать новости на шести языках, в том числе на азербайджанском, казахском, туркменском и английском. На главной странице будет отображаться общая информационная картина дня.

Как сообщалось, в Каспийском медиафоруме принимают участие делегации из всех прикаспийских стран, а также эксперты из Узбекистана и Молдовы. В состав делегаций входят как представители органов государственной власти, так и руководители СМИ.

Каспийский медиафорум в этом году проходит в девятый раз. В общей сложности в его работе участвуют порядка 120 иностранных гостей. Тема нынешнего форума "Диалог культур как основа развития Каспийского региона".