    В Астане отметили Всемирный день тюркской языковой семьи

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 17:03
    В Астане отметили Всемирный день тюркской языковой семьи

    В Астане состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню тюркской языковой семьи, учрежденному ЮНЕСКО, а также 15-летию Международной тюркской академии.

    Как передает казахстанское бюро Report, в церемонии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, научного сообщества и СМИ.

    В рамках мероприятия была организована выставка научных изданий Тюркской академии за последние 15 лет, а также фотогалерея, отражающая ключевые этапы ее становления, международные проекты и археологические исследования в тюркских странах.

    На мероприятии выступили президент Тюркской академии профессор Шахин Мустафаев, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, дипломат и государственный деятель профессор Адил Ахметов, а также ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансейт Түймебаев.

    Мустафаев в своем выступлении отметил, что решение о создании Тюркской академии было принято в 2009 году на Саммите тюркских государств в Нахчыване по инициативе Казахстана, а ее основы были заложены в 2010 году в Астане. Он подчеркнул, что за прошедшие годы Академия стала важным научным центром тюркского мира, внося вклад в развитие научного сотрудничества и сохранение общего историко-культурного наследия.

    Мероприятие завершилось концертной программой, посвященной музыкальным традициям тюркских народов.

    Казахстан тюркская академия Всемирный день тюркской языковой семьи

