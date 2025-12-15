WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Astanada Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd edilib

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 17:30
    Astanada Dünya Türk Dili Ailəsi Günü qeyd edilib

    Astanada UNESCO tərəfindən təsis edilmiş Dünya Türk Dili Ailəsi Gününə və Beynəlxalq Türk Akademiyasının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, mərasimdə dövlət orqanları, diplomatik korpus, elmi ictimaiyyət və KİV nümayəndələri iştirak ediblər.

    Tədbir çərçivəsində Türk Akademiyasının son 15 ildə nəşr etdiyi elmi əsərlərin sərgisi, həmçinin onun formalaşmasının əsas mərhələlərini, beynəlxalq layihələri və türkdilli ölkələrdə aparılan arxeoloji tədqiqatları əks etdirən fotoqalereya təşkil edilib.

    Tədbirdə Türk Akademiyasının prezidenti professor Şahin Mustafayev, Qazaxıstanın elm və ali təhsil naziri Sayasat Nurbek, diplomat və dövlət xadimi professor Adil Axmetov, həmçinin əl-Fərabi adına Qazaxıstan Milli Universitetinin rektoru Janseyt Tuymebayev çıxış ediblər.

    Ş.Mustafayev öz çıxışında qeyd edib ki, Türk Akademiyasının yaradılması haqqında qərar Türkdilli dövlətlərin 2009-cu ildə Naxçıvanda keçirilən sammitində Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə qəbul edilib, təməli isə 2010-cu ildə Astanada qoyulub. O vurğulayıb ki, ötən illər ərzində Akademiya Türk dünyasının mühüm elmi mərkəzinə çevrilib, elmi əməkdaşlığın inkişafına və ümumi tarixi-mədəni irsin qorunmasına töhfə verib.

    Tədbir türk xalqlarının musiqi ənənələrinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə başa çatıb.

    Foto
    В Астане отметили Всемирный день тюркской языковой семьи

    Son xəbərlər

    17:57

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki torpaqlarla bağlı II investisiya müsabiqəsi elan olunub

    ASK
    17:55

    2025-ci ilin ilk 10 ayında TƏBİB üzrə ümumi gəlir 1 milyard manatdan çox təşkil edib

    Sağlamlıq
    17:48

    TƏBİB rəhbəri bəzi tibb müəssisələrində əlavə ödənişlə bağlı tələbin qarşısını almaq üçün tapşırıq verib

    Sağlamlıq
    17:48

    Sumqayıtda 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    17:46

    Rəqəmsal Logistika Platformasının "Ticarət bələdçisi" modulu istifadəyə hazırdır

    İKT
    17:45

    Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək

    Sağlamlıq
    17:44

    "Ordu"nun baş məşqçisi: "Uğurun səbəbi düzgün məşqlər, intizam və kollektiv ruhdur"

    Komanda
    17:43

    Amnistiya təşəbbüsü İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını göstərir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:42
    Foto

    TƏBİB-də 11 ayın yekunları və qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti