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В Ашхабаде проведены мероприятия экологической направленности

В Ашхабаде проведены мероприятия экологической направленности Очередные мероприятия экологической направленности на пути к устойчивому развитию Ашхабада были проведены совместным проектом ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды «Устойчивые города в Туркменистане: Интегрированное развитие г
В регионе
6 июня 2021 г. 11:51
В Ашхабаде проведены мероприятия экологической направленности

Очередные мероприятия экологической направленности на пути к устойчивому развитию Ашхабада были проведены совместным проектом ПРООН и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды «Устойчивые города в Туркменистане: Интегрированное развитие городов в Ашхабаде и Авазе».

Как сообщает Report, мероприятия были приурочены к празднованию Всемирного дня велосипеда, провозглашенного ООН по инициативе Туркменистана, а также Всемирному дню окружающей среды, празднуемого ежегодно 5 июня.

В одной из городских школ Проектом ПРООН совместно с Обществом охраны природы успешно реализовано мероприятие по установке велосипедных стоек с велосипедами с целью популяризации зеленого вида транспорта среди подрастающего поколения.

Также проектными сотрудниками и представителями Общества охраны природы Туркменистана был проведен открытый урок на свежем воздухе по экологической тематике. В обучении использовались викторина и опросник, благодаря чему выявлено, насколько актуальны и интересны проводимые мероприятия для детей и согласны ли они пересесть с общественного транспорта на велосипеды, чтобы внести свой вклад в защиту природной среды своего родного города.

Цель проекта «Устойчивые города в Туркменистане: Интегрированное развитие городов в Ашхабаде и Авазе» исходит из его названия, устойчивость может быть достигнута лишь путем информирования всех слоев населения о важности проводимых мероприятий, которые в свою очередь идут в одну ногу с политикой Туркменистана в области охраны окружающей среды.

Повсеместная установка велосипедных станций позволит сократить количество пользователей автотранспортом и снизить его негативное воздействие на качество воздуха города, а установка велосипедных стоек в школе №21 является продолжением, проводимых в стране экологических акций по сокращению использования автотранспортных средств и перехода на альтернативные-зеленые источники передвижения.

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