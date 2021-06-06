Туркменистан принял участие в первом заседании Программы по верховенству права в ЦА

Туркменистан принял онлайн-участие в первом заседании Регионального руководящего комитета Программы по верховенству права в Центральной Азии.

Туркменистан принял онлайн-участие в первом заседании Регионального руководящего комитета Программы по верховенству права в Центральной Азии.

Как сообщает Report, на встрече также приняли участие представители из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана.

Евросоюз представлял Свен-Олов Карлссон, посол ЕС в Казахстане, от Совета Европы была Верена Тейлор, директор Офиса Генерального директората по программам СЕ.

В рамках мероприятия состоялось рассмотрение результатов полуторагодовой деятельности программы и обсуждение планов и перспектив совместной работы на предстоящий период ее реализации до 2023 года.

Главным из методов работы в рамках текущего проекта является предоставление помощи в проведении реформ на основе подхода, учитывающего особенности и потребности каждой отдельной страны.

Данная Программа была разработана в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Советом Европы для реализации в регионе Центральной Азии в течение четырех лет, с 2020 по 2023 год.

Цель Программы - улучшение жизни граждан через укрепление прав человека, демократии и верховенства права в соответствии с европейскими и другими международными стандартами.

Основными тремя компонентами Программы являются содействие созданию общего правового пространства между Европой и Центральной Азией и усиление защиты прав человека, Содействие мерам по борьбе с экономическими преступлениями, а также способствование эффективному функционированию государственных учреждений и органов государственного управления.