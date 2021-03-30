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В армянских больницах не хватает места для 149 больных коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО

В армянских больницах не хватает места для 149 больных коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО В настоящее время 149 граждан с коронавирусом ждут своей очереди на госпитализацию
В регионе
30 марта 2021 г. 05:17
В армянских больницах не хватает места для 149 больных коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО

"В настоящее время 149 граждан с коронавирусом ждут своей очереди на госпитализацию".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Армении Геворг Симонян.

"Минздрав делает все возможное, чтобы увеличить количество "центров Covid" и коечный фонд.

Если не будет положительного прорыва в эпидемиологической ситуации, мы достигнем максимума койко-мест за несколько дней", - написал замминистра.

За последние сутки в Армении было зарегистрировано 424 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности на утро 29 марта в стране зарегистрирован 190 741 инфицированный коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 14 287 лиц. Выздоровели 172 096 человек, скончались 3 476 пациентов (12 за последние сутки).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi: 149 koronavirus xəstəsinə yer yoxdur

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