В армянских больницах не хватает места для 149 больных коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО

"В настоящее время 149 граждан с коронавирусом ждут своей очереди на госпитализацию".
Как передает Report, об этом на своей странице в
"Минздрав делает все возможное, чтобы увеличить количество "центров Covid" и коечный фонд.
Если не будет положительного прорыва в эпидемиологической ситуации, мы достигнем максимума койко-мест за несколько дней", - написал замминистра.
За последние сутки в Армении было зарегистрировано 424 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности на утро 29 марта в стране зарегистрирован 190 741 инфицированный коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 14 287 лиц. Выздоровели 172 096 человек, скончались 3 476 пациентов (12 за последние сутки).