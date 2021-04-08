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В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V" Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению
В регионе
8 апреля 2021 г. 10:45
В Армению доставили первую партию вакцины Спутник V
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Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.

"Сегодня мы в аэропорту "Звартноц" с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V", - приводятся слова Курочкина на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным солгал о регистрации российской вакцины в Армении.

В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным, в стране с населением 2,96 миллиона человек подтверждены 198 898 случаев коронавируса, скончались 3 647 больных.

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