В Армению доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению

Первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Армению.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.

"Сегодня мы в аэропорту "Звартноц" с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении встретили первую приобретенную армянской стороной партию вакцины "Спутник V", - приводятся слова Курочкина на странице Россотрудничества в Ереване в Facebook.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным солгал о регистрации российской вакцины в Армении.

В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным, в стране с населением 2,96 миллиона человек подтверждены 198 898 случаев коронавируса, скончались 3 647 больных.