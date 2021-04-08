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Пашинян солгал Путину о регистрации российской вакцины в Армении

Пашинян солгал Путину о регистрации российской вакцины в Армении Российская вакцина "Спутник V" не зарегистрирована в Армении, но Никол Пашинян заявил Владимиру Путину обратное
В регионе
8 апреля 2021 г. 06:49
Пашинян солгал Путину о регистрации российской вакцины в Армении
Никол Пашинян и Владимир Путин

Российская вакцина "Спутник V" не зарегистрирована в Армении, но Никол Пашинян заявил Владимиру Путину обратное.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом на своей странице в Facebook написал бывший начальник управления лекарственных средств Инспекции здравоохранения и труда Ваге Минасян.

"Без политики и без антипропаганды против вакцины мое наблюдение чисто профессиональное.

Неужели до такой степени можно не знать реальности и обесценивать, и унижать госрегистрацию лекарства в стране, которая является основой для безопасного оборота лекарств, начиная от производства и импорта до использования и ликвидации.

Теперь позвольте мне перейти к фактам. Путин задает премьер-министру конкретный вопрос:

"Спутник уже зарегистрирован в Армении"?

"Да", - отвечает премьер.

В то время как она вакцина не зарегистрирована в Армении. Я не занимаю должность, но официально заявляю об этом. Кстати, чтобы быть честным отмечу, что лекарства без госрегистрации можно импортировать в Армении для государственных потребностей и в ряде других случаев, предусмотренных законом "О лекарствах".

Именно так надо было ответить на вопрос, но на него ответили иначе…

В любом случае есть несколько вариантов ․ Возможно ему неверно доложили, и он неправильно ответил, но это уже неважно. В противном случае, все еще хуже.

Жаль... Ведь спрашивающий действительно знает, о чем он спрашивает...

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Putinə Rusiya vaksininin Ermənistanda qeydiyyatı barədə yalan danışıb

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