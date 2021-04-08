Пашинян солгал Путину о регистрации российской вакцины в Армении

Российская вакцина "Спутник V" не зарегистрирована в Армении, но Никол Пашинян заявил Владимиру Путину обратное.
Как передает Report со ссылкой на
"Без политики и без антипропаганды против вакцины мое наблюдение чисто профессиональное.
Неужели до такой степени можно не знать реальности и обесценивать, и унижать госрегистрацию лекарства в стране, которая является основой для безопасного оборота лекарств, начиная от производства и импорта до использования и ликвидации.
Теперь позвольте мне перейти к фактам. Путин задает премьер-министру конкретный вопрос:
"Спутник уже зарегистрирован в Армении"?
"Да", - отвечает премьер.
В то время как она вакцина не зарегистрирована в Армении. Я не занимаю должность, но официально заявляю об этом. Кстати, чтобы быть честным отмечу, что лекарства без госрегистрации можно импортировать в Армении для государственных потребностей и в ряде других случаев, предусмотренных законом "О лекарствах".
Именно так надо было ответить на вопрос, но на него ответили иначе…
В любом случае есть несколько вариантов ․ Возможно ему неверно доложили, и он неправильно ответил, но это уже неважно. В противном случае, все еще хуже.
Жаль... Ведь спрашивающий действительно знает, о чем он спрашивает...