Пашинян солгал Путину о регистрации российской вакцины в Армении

Российская вакцина "Спутник V" не зарегистрирована в Армении, но Никол Пашинян заявил Владимиру Путину обратное

Российская вакцина "Спутник V" не зарегистрирована в Армении, но Никол Пашинян заявил Владимиру Путину обратное.

Как передает Report со ссылкой на news.am , об этом на своей странице в Facebook написал бывший начальник управления лекарственных средств Инспекции здравоохранения и труда Ваге Минасян.

"Без политики и без антипропаганды против вакцины мое наблюдение чисто профессиональное.

Неужели до такой степени можно не знать реальности и обесценивать, и унижать госрегистрацию лекарства в стране, которая является основой для безопасного оборота лекарств, начиная от производства и импорта до использования и ликвидации.

Теперь позвольте мне перейти к фактам. Путин задает премьер-министру конкретный вопрос:

"Спутник уже зарегистрирован в Армении"?

"Да", - отвечает премьер.

В то время как она вакцина не зарегистрирована в Армении. Я не занимаю должность, но официально заявляю об этом. Кстати, чтобы быть честным отмечу, что лекарства без госрегистрации можно импортировать в Армении для государственных потребностей и в ряде других случаев, предусмотренных законом "О лекарствах".

Именно так надо было ответить на вопрос, но на него ответили иначе…

В любом случае есть несколько вариантов ․ Возможно ему неверно доложили, и он неправильно ответил, но это уже неважно. В противном случае, все еще хуже.

Жаль... Ведь спрашивающий действительно знает, о чем он спрашивает...