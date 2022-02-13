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В Армении задержаны вооруженные лица

В Армении задержаны вооруженные лица В армянском Ванадзоре полиция задержала вооруженных мужчин.
В регионе
13 февраля 2022 г. 08:27
В Армении задержаны вооруженные лица

В армянском Ванадзоре полиция задержала вооруженных мужчин.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в Таронское районное управление полиции поступило оперативное сообщение о том, что на одной из улиц Ванадзора в автомобиле у группы лиц находится незаконное оружие и боеприпасы.

В отделение были доставлены шесть человек и автомобиль ВАЗ-21010.

При личном досмотре у 32-летнего мужчины был обнаружен пистолет с 7 патронами и складной нож длиной 22 см. В сумке у 35-летнего мужчины были обнаружены 3 пули и обойма с 6 пулями. При осмотре автомобиля на водительском сиденье рядом с водителем был обнаружен пистолет типа "Макаров", заряженный 6 патронами.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda silahlı şəxslər saxlanılıb

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