В Армении задержаны мэр города Масис и его заместитель

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Армении задержаны мэр город Масис Давид Амбарцумян и его заместитель Карен Оганян в рамках дела о беспорядках в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.

Напомним, что 22 апреля 2018 года в Ереване во время проведения шествия оппозиции на участников было совершено нападение со стороны молодых людей в масках, которые избили оппозиционеров дубинками, а также забросали их камнями и использовали против них электрошокеры. В результате несколько участников шествия получили телесные повреждения.

В связи с инцидентом были задержаны пять человек, в том числе мэр и его заместитель.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.