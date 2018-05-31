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    В Армении задержаны мэр города Масис и его заместитель

    Мэра и его заместителя обвинили в подстрекательстве к нападению на участников шествии оппозиции в Ереване

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Армении задержаны мэр город Масис Давид Амбарцумян и его заместитель Карен Оганян в рамках дела о беспорядках в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.

    Напомним, что 22 апреля 2018 года в Ереване во время проведения шествия оппозиции на участников было совершено нападение со стороны молодых людей в масках, которые избили оппозиционеров дубинками, а также забросали их камнями и использовали против них электрошокеры. В результате несколько участников шествия получили телесные повреждения.

    В связи с инцидентом были задержаны пять человек, в том числе мэр и его заместитель.

    По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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