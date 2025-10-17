В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын
- 17 октября, 2025
- 12:16
Задержан бывший мэр Иджевана Варужан Нерсисян и его сын.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Антикоррупционный комитет.
"В рамках уголовного производства, расследуемого в комитете, задержан бывший мэр Иджевана. Он обвиняется в отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями", – говорится в сообщении.
