Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 12:16
    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    Задержан бывший мэр Иджевана Варужан Нерсисян и его сын.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

    "В рамках уголовного производства, расследуемого в комитете, задержан бывший мэр Иджевана. Он обвиняется в отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями", – говорится в сообщении.

    Армения Иджеван аресты мэрия
    Ermənistanda İcevanın keçmiş meri və oğlu saxlanılıb

    Последние новости

    12:32

    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    Происшествия
    12:26

    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис
    12:25

    Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингом

    Индивидуальные
    12:24

    Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:19

    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    Происшествия
    12:16

    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    В регионе
    12:15

    ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

    Милли Меджлис
    12:14

    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    Энергетика
    12:14
    Фото

    Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

    Армия
    Лента новостей