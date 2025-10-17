Ermənistanda İcevanın keçmiş meri və oğlu saxlanılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:22
    Ermənistanda İcevanın keçmiş meri Varujan Nersisyan və oğlu saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

