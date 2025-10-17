Ermənistanda İcevanın keçmiş meri və oğlu saxlanılıb
17 oktyabr, 2025
- 12:22
Ermənistanda İcevanın keçmiş meri Varujan Nersisyan və oğlu saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.
