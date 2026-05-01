Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 01 may, 2026
- 00:52
Cəlilabad rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 6 nəfər; - 1998-ci il təvəllüdlü Sərraf Qurbanov, 1995-ci il təvəllüdlü Təvəkkül Məmmədli, 1996-cı il təvəllüdlü Coşqun Rzazadə, 1997-ci il təvəllüdlü Tural Rzayev, 1996-cı il təvəllüdlü Aqşin Rzazadə və daha bir nəfər (şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir - red) xəsarət alıb.
Yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıb.
Yaktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
01:34
UEFA Avropa Liqası: "Braqa" və "Nottinqem Forest" qalib gəlibFutbol
01:30
Goranboyda avtomobil marketin hasarına çırpılıb, ölən və xəsarət alan varHadisə
01:22
UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:10
Kanada - Azərbaycan münasibətləri dərinləşdiriləcəkXarici siyasət
00:52
Foto
Video
Cəlilabadda yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
00:24
Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyibDigər ölkələr
00:08
Serbiya Prezidenti: Azərbaycandan sonra karyeramın ən vacib səfəri Çinə baş tutacaqXarici siyasət
23:58
Ernesto Qusman: Kuba suverenliyə hörmət əsasında ABŞ ilə dialoqa hazırdırDigər ölkələr
23:50