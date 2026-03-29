В Армении задержан третий подозреваемый после инцидента с Пашиняном
В регионе
- 29 марта, 2026
- 19:08
Еще один человек задержан в Армении по делу об инциденте с попыткой ударить премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.
"После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции МВД по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица задержали трех человек", - заявил он.
По его словам, все задержанные переданы в Следственный комитет.
Ранее сообщалось о задержании двух граждан после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване, где один из них попытался ударить премьер-министра, когда тот направлялся к выходу из храма.
Отмечается, что инцидент транслировался в прямом эфире в Facebook.
