В Армении задержан третий подозреваемый после инцидента с Пашиняном

Еще один человек задержан в Армении по делу об инциденте с попыткой ударить премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

"После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции МВД по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица задержали трех человек", - заявил он.

По его словам, все задержанные переданы в Следственный комитет.

Ранее сообщалось о задержании двух граждан после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване, где один из них попытался ударить премьер-министра, когда тот направлялся к выходу из храма.

Отмечается, что инцидент транслировался в прямом эфире в Facebook.