В Армении задержали мужчину за попытку поджога здания СНБ
В регионе
- 07 марта, 2026
- 11:45
В Армении задержан человек, пытавшийся поджечь здание Службы национальной безопасности страны (СНБ).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.
"Один человек был арестован по подозрению в совершении преступления и доставлен в следственный орган", - отметил пресс-секретарь.
