    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 11:45
    В Армении задержали мужчину за попытку поджога здания СНБ

    В Армении задержан человек, пытавшийся поджечь здание Службы национальной безопасности страны (СНБ).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

    "Один человек был арестован по подозрению в совершении преступления и доставлен в следственный орган", - отметил пресс-секретарь.

    Армения поджог здания Служба нацбезопасности
