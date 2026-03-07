В Армении задержали мужчину за попытку поджога здания СНБ

В Армении задержан человек, пытавшийся поджечь здание Службы национальной безопасности страны (СНБ).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

"Один человек был арестован по подозрению в совершении преступления и доставлен в следственный орган", - отметил пресс-секретарь.