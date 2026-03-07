Ermənistanda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasını yandırmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb
Region
- 07 mart, 2026
- 12:03
Ermənistanda ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasını yandırmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb.
"Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Narek Sarqsyan bildirib.
"Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən bir nəfər həbs edilib və istintaq orqanına təhvil verilib", - mətbuat katibi qeyd edib.
