    Ermənistanda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasını yandırmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 12:03
    Ermənistanda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasını yandırmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb

    Ermənistanda ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin binasını yandırmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Narek Sarqsyan bildirib.

    "Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən bir nəfər həbs edilib və istintaq orqanına təhvil verilib", - mətbuat katibi qeyd edib.

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti
    В Армении задержали мужчину за попытку поджога здания СНБ

