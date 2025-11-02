В Армении задержали брата и племянника католикоса Гарегина II

Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян и его племянник Амбарцум Нерсисян задержаны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

По его словам, обоим предъявлены обвинения в хулиганстве и препятствовании предвыборной агитации. Следственные органы приняли решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения, написал в соцсети Зограбян.

Отмечается, что поводом для задержания стала публикация в Facebook кандидата на выборах в органы местного самоуправления от партии "Республика" Арутюна Мкртчяна. Последний заявил, что 1 ноября брат католикоса Г. Нерсисян вместе с сыновьями воспрепятствовал его предвыборной агитации.