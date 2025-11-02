İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Ermənistanda katolikos II Qareginin qardaşı və onun oğlu saxlanılıb

    Region
    • 02 noyabr, 2025
    • 23:24
    Bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin qardaşı Gevorq Nersisyan və onun oğlu Ambarsum Nersisyan saxlanılıb.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə vəkil Ara Zöhrabyan bildirib.

    Vəkilin sözlərinə görə, onların hər ikisi xuliqanlıq və seçki kampaniyasına mane olmaqda ittiham edilirlər. A.Zöhrabyan sosial şəbəkə hesabında yazıb ki, istintaq orqanları onların tutulması və həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə gətirilməsi barədə qərar qəbul edib,

    Həbslərə "Respublika" Partiyasından yerli özünüidarəetmə seçkilərində namizəd olan Arutyun Mkrtçyanın feysbukdakı paylaşımı səbəb olub. A.Mkrtçyan bildirib ki, 1 noyabrda katolikosun qardaşı Gevorq Nersisyan oğulları ilə birlikdə onun seçki kampaniyasına mane olub.

    Ermənistan Həbs II Qaregin
    В Армении задержали брата и племянника католикоса Гарегина II

