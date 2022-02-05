В Армении за сутки коронавирус выявлен у 4 032 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 387 490.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 387 490.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Армении.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 4 февраля 2022 года таких случаев было 383 458. Таким образом, суточный прирост составил 4 032.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 081 (плюс 6 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 552 (плюс 7 за минувшие сутки).