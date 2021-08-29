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В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 383

В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 383 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 241 336.
В регионе
29 августа 2021 г. 11:12
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 383

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 241 336.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 28 августа таких случаев было 240 953. Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 383.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 823 (+11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, не указывается.

Число излечившихся от инфекции составляет 226 292. На лечении находятся 9 086 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 530 099.

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