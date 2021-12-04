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В Армении 25 человек cкончались от COVID-19 за сутки

В Армении 25 человек cкончались от COVID-19 за сутки За последние сутки в Армении выявлено 419 новых случаев заражения COVID-19.
В регионе
4 декабря 2021 г. 12:14
В Армении 25 человек cкончались от COVID-19 за сутки

За последние сутки в Армении выявлено 419 новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщает “Report”, об этом сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве Здравоохранения этой страны.

Так, общее число инфицированных достигло 340 396.

Отмечается, что число жертв пандемии составило 7 669, увеличившись за сутки на 25.

Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 454 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 320 439.

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Версия на английском языке Armenia reports 25 new coronavirus deaths
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