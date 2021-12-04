В Армении 25 человек cкончались от COVID-19 за сутки

За последние сутки в Армении выявлено 419 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в Армении выявлено 419 новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщает “Report”, об этом сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве Здравоохранения этой страны.

Так, общее число инфицированных достигло 340 396.

Отмечается, что число жертв пандемии составило 7 669, увеличившись за сутки на 25.

Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 454 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 320 439.