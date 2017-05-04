В Армении выявлен очередной случай махинаций в воинской части

© Courtesy İmage

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении расследуют очередной случай махинаций в воинской части.

Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, заместитель командира N-ской части по тылу Виген Петросян и начальник продовольственной службы Эдуард Алексанян оказались на скамье подсудимых по обвинению в присвоении около 3 млн драмов вместе с главным специалистом ООО «Авнгард» Кареном Григоряном.

В ходе следствия выяснилось, что Виген Петросян, войдя в сговор с Кареном Григоряном и Эдуардом Алексаняном, нанес государству материальный ущерб в размере 2 млн 799 тысяч драмов.

Виген Петросян арестован, двое других фигурантов отпущены под подписку о невыезде.