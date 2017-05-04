 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении выявлен очередной случай махинаций в воинской части

    Виген Петросян арестован, двое других фигурантов отпущены под подписку о невыезде© Courtesy İmage

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении расследуют очередной случай махинаций в воинской части.

    Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, заместитель командира N-ской части по тылу Виген Петросян и начальник продовольственной службы Эдуард Алексанян оказались на скамье подсудимых по обвинению в присвоении около 3 млн драмов вместе с главным специалистом ООО «Авнгард» Кареном Григоряном.

    В ходе следствия выяснилось, что Виген Петросян, войдя в сговор с Кареном Григоряном и Эдуардом Алексаняном, нанес государству материальный ущерб в размере 2 млн 799 тысяч драмов.

    Виген Петросян арестован, двое других фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi