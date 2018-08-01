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    В Армении военнослужащий попал в крупное ДТП

    Автомобиль выехал за пределы дорожной полосы, несколько раз перевернулся в поле

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Сюникской области Армении накануне в крупном ДТП пострадал военнослужащий армянских ВС, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Накануне автомобиль 28-летнего Андраника Х. марки "Opel Astra" на 224-м километре шоссе Ереван-Мегри, выехал за пределы дорожной полосы, несколько раз перевернулся в поле.

    В результате аварии Андраник Х. с телесными повреждениями был доставлен в Медицинский центр Гориса.

    По данным источника, водитель Андраник Х. военнослужащий.

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