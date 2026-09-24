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    В Армении военнослужащий-контрактник погиб в результате взрыва

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 12:57
    В Армении военнослужащий-контрактник погиб в результате взрыва

    В Армении военнослужащий по контракту погиб в результате взрыва при неизвестных обстоятельствах.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили в министерстве обороны страны.

    В ведомстве отметили, что причины и другие обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

    Военнослужащий-контрактник Солдат Несчастный случай Армения
    Ermənistanda hərbçi naməlum şəraitdə baş verən partlayış nəticəsində ölüb
    Contract serviceman killed in explosion in Armenia
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