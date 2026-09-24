В Армении военнослужащий-контрактник погиб в результате взрыва

В Армении военнослужащий по контракту погиб в результате взрыва при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили в министерстве обороны страны.

В ведомстве отметили, что причины и другие обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.