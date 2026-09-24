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    Ermənistanda hərbçi naməlum şəraitdə baş verən partlayış nəticəsində ölüb

    Region
    • 24 sentyabr, 2026
    • 13:01
    Ermənistanda hərbçi naməlum şəraitdə baş verən partlayış nəticəsində ölüb

    Ermənistanda müqavilə ilə xidmət edən hərbi qulluqçu naməlum şəraitdə baş verən partlayış nəticəsində ölüb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Qurumdan qeyd edilib ki, hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Partlayış Ermənistan
    В Армении военнослужащий-контрактник погиб в результате взрыва
    Contract serviceman killed in explosion in Armenia
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