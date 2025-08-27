В Армении спортивный клуб скрыл торговый оборот в размере $22,4 млн

Комитет госдоходов (КГД) Армении выявил незадекларированный теневой оборот одного из спортивных клубов в размере 8,6 млрд драмов (примерно $22,4 млн).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает КГД.

В ведомстве отмечают, что сотрудники одного из спортивных клубов значительную часть своей заработной платы получают наличными.

"Компания также скрывала реальный оборот, уклоняясь от уплаты налогов. По нескольким адресам спортивного комплекса были проведены обыски, изъяты предметы и документы, необходимые для предварительного следствия. Выяснилось, что за последние пять лет компания оказывала ряду клиентов услуги без выдачи кассовых чеков и соответствующих расчетных документов, таким образом скрыв оборот в размере около 8,6 млрд драмов и не уплатив в государственный бюджет около 2,3 млрд драмов налогов", - говорится в заявлении.

В отношении одного лица инициировано публичное уголовное преследование, предъявлено обвинение, после чего было возмещено 348,6 млн драмов ущерба, причиненного государству, сообщили в КГД.

Для выяснения всех обстоятельств дела и выявления полного круга лиц, вовлеченных в преступную группу, следствие продолжается.