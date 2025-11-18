В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенных
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 22:10
Перед зданием прокуратуры в Ереване пройдет митинг в защиту всех политзаключенных.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил депутат от партии "Армения" Левон Кочарян.
"В четверг, 20 ноября, в 15:00 перед зданием прокуратуры состоится демонстрация в защиту всех политзаключенных. Давайте поддержим всех политзаключенных в тюрьмах своим активным участием и покажем, что мы не потерпим подобных беззаконий", - говорится в публикации Кочаряна в соцсети.
