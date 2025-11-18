Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенных

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 22:10
    В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенных

    Перед зданием прокуратуры в Ереване пройдет митинг в защиту всех политзаключенных.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил депутат от партии "Армения" Левон Кочарян.

    "В четверг, 20 ноября, в 15:00 перед зданием прокуратуры состоится демонстрация в защиту всех политзаключенных. Давайте поддержим всех политзаключенных в тюрьмах своим активным участием и покажем, что мы не потерпим подобных беззаконий", - говорится в публикации Кочаряна в соцсети.

