    Ermənistanda siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcək

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:00
    Ermənistanın paytaxtı İrəvanda noyabrın 20-də prokurorluğun binası qarşısında bütün siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı aksiya keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin üzvü, "Ermənistan" Partiyasından olan deputat Levon Köçəryan bildirib.

    "Cümə axşamı, 20 noyabr, saat 15:00-da prokurorluğun binası qarşısında bütün siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcək. Gəlin fəal iştirakımızla həbsxanadakı bütün siyasi məhbusları dəstəkləyək və bu cür qanunsuzluğa dözməyəcəyimizi göstərək", - o, sosial şəbəkədəki paylaşımında bildirib.

    В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенных

