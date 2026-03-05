Арутюнян: Урегулирование между Баку и Ереваном продвигается быстрее, чем ожидалось

На фоне достигнутого прогресса в нормализации отношений между Ереваном и Баку, изменение общественных настроений остается одной из ключевых задач для правительств обеих стран.

Как сообщает Report, об этом глава администрации премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил в интервью "Арменпресс".

По словам Арутюняна, многолетний конфликт между двумя странами Южного Кавказа по-прежнему остается крайне чувствительным как для армянского, так и для азербайджанского общества.

Однако он подчеркнул, что в двусторонних отношениях уже достигнут значительный прогресс, в частности, отметив успешные итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года.

По его словам, постепенно идет разблокировка экономических маршрутов, развивается инфраструктура и упрощаются логистические цепочки.

"Товары из разных стран уже поступают в Армению по более коротким маршрутам через территорию Азербайджана. Я также уверен, что скоро наладятся поставки и в обратном направлении. Осуществляются взаимные визиты представителей гражданского общества, руководство стран активно общается. Это свидетельствует о том, что мы прошли долгий путь и урегулирование продвигается очень быстро. Это очень важно и в некотором смысле является исключительным, поскольку конфликты с историей около 40 лет обычно урегулируются гораздо медленнее, чего мы не можем сказать в нашем случае", - заявил Арутюнян.