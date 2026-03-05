Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Арутюнян: Урегулирование между Баку и Ереваном продвигается быстрее, чем ожидалось

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 11:00
    Арутюнян: Урегулирование между Баку и Ереваном продвигается быстрее, чем ожидалось

    На фоне достигнутого прогресса в нормализации отношений между Ереваном и Баку, изменение общественных настроений остается одной из ключевых задач для правительств обеих стран.

    Как сообщает Report, об этом глава администрации премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил в интервью "Арменпресс".

    По словам Арутюняна, многолетний конфликт между двумя странами Южного Кавказа по-прежнему остается крайне чувствительным как для армянского, так и для азербайджанского общества.

    Однако он подчеркнул, что в двусторонних отношениях уже достигнут значительный прогресс, в частности, отметив успешные итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года.

    По его словам, постепенно идет разблокировка экономических маршрутов, развивается инфраструктура и упрощаются логистические цепочки.

    "Товары из разных стран уже поступают в Армению по более коротким маршрутам через территорию Азербайджана. Я также уверен, что скоро наладятся поставки и в обратном направлении. Осуществляются взаимные визиты представителей гражданского общества, руководство стран активно общается. Это свидетельствует о том, что мы прошли долгий путь и урегулирование продвигается очень быстро. Это очень важно и в некотором смысле является исключительным, поскольку конфликты с историей около 40 лет обычно урегулируются гораздо медленнее, чего мы не можем сказать в нашем случае", - заявил Арутюнян.

    Араик Аратюнян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İrəvan-Bakı münasibətlərində ictimai əhvali-ruhiyyənin dəyişdirilməsi prioritet olaraq qalır
    Armenia sees change in public sentiment as key to peace with Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    11:46

    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Другие страны
    11:40

    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшие

    Другие страны
    11:35

    Минэкономики подготовило документ по укреплению экспортно-ориентированной экономики

    Финансы
    11:31

    Вице-премьер: Финансово-институциональная база Азербайджана устойчива к потрясениям

    Финансы
    11:25

    Шарифов: Правительство не планирует полный отказ от контроля над экономикой

    Финансы
    11:25

    Самир Шарифов: Азербайджан планирует реформы по улучшению бизнес-среды

    Бизнес
    11:22

    КСИР: Иран поразил танкер США в северной части Персидского залива

    В регионе
    11:15

    Самир Шарифов назвал ключевые приоритеты экономической политики Азербайджана

    Финансы
    11:07

    Джаббаров: Минэкономики продолжит реформы в налоговой системе

    Финансы
    Лента новостей