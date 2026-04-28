    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Армении с осени 2026 года внедрят биометрические паспорта и ID-карты

    В регионе
    • 28 апреля, 2026
    • 11:07
    В Армении с осени 2026 года внедрят биометрические паспорта и ID-карты

    В Армении с осени 2026 года будут внедрены новые биометрические паспорта и удостоверений личности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.

    Данный вопрос обсуждался ходе сегодняшней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с министром внутренних дел Арпине Саргсян.

    Саргсян подчеркнула, что цель внедрения новой системы - обеспечить соответствие документов, удостоверяющих личность, высоким международным стандартам, в частности, требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    Никол Пашинян Арпине Саркисян Удостоверения личности Биометрические паспорта Армения
    Ermənistanda biometrik pasportlar və ID-kartlar tətbiq ediləcək

