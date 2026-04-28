    Ermənistanda biometrik pasportlar və ID-kartlar tətbiq ediləcək

    Ermənistanda 2026-cı ilin payızından yeni biometrik pasportlar və şəxsiyyət vəsiqələri tətbiq ediləcək.

    Bu barədə "Report" Armenpressa istinadən xəbər verir.

    Bu məsələ Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın daxili işlər naziri Arpine Sarqsyanla bu gün keçirdiyi görüş zamanı müzakirə edilib.

    Sarqsyan yeni sistemin tətbiqinin məqsədinin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin yüksək beynəlxalq standartlara, xüsusilə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək olduğunu vurğulayıb.

    Nikol Paşinyan Arpine Sarqsyan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
    В Армении с осени 2026 года внедрят биометрические паспорта и ID-карты

