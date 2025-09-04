Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    В Армении с 23 сентября по 28 ноября пройдут сборы для резервистов

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 14:32
    В Армении с 23 сентября по 28 ноября пройдут сборы для резервистов

    Правительство Армении объявило о проведении учебно-тренировочных сборов для рядовых, унтер-офицерского и офицерского состава запаса, зачисленных в первый и второй категориях первой группы резерва.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Сборы пройдут с 23 сентября по 28 ноября включительно, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

    Целью сборов является повышение боевой готовности военнообязанных, профессиональная подготовка, обучение офицеров запаса из числа сержантов с высшим образованием, а также привлечение их к несению боевой службы.

    В ходе сборов каждый участник будет привлекаться на срок не более 25 календарных дней.

    Ermənistanda ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların toplanışları keçiriləcək

