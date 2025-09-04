В Армении с 23 сентября по 28 ноября пройдут сборы для резервистов
- 04 сентября, 2025
- 14:32
Правительство Армении объявило о проведении учебно-тренировочных сборов для рядовых, унтер-офицерского и офицерского состава запаса, зачисленных в первый и второй категориях первой группы резерва.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Сборы пройдут с 23 сентября по 28 ноября включительно, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Целью сборов является повышение боевой готовности военнообязанных, профессиональная подготовка, обучение офицеров запаса из числа сержантов с высшим образованием, а также привлечение их к несению боевой службы.
В ходе сборов каждый участник будет привлекаться на срок не более 25 календарных дней.
