Ermənistanda ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların toplanışları keçiriləcək
Region
- 04 sentyabr, 2025
- 14:43
Ermənistan hökuməti sıravi, gizir və zabit heyəti üçün təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsini elan edib.
Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Toplanışlar 23 sentyabr-28 noyabr tarixləri arasında keçiriləcək. Müvafiq qərar bu gün hökumətin iclasında qəbul edilib.
Toplanışların məqsədi hərbçilərin döyüş hazırlığının artırılması, peşə hazırlığı, ali təhsilli serjant arasından ehtiyatda olan zabitlərin təlimi, həmçinin onların döyüş xidmətinə cəlb edilməsidir.
Hər bir iştirakçı 25 təqvim günündən çox olmayan müddətə təlim-məşq toplanışlarına cəlb olunacaq.
Son xəbərlər
15:15
Bill Pouçer: "Rəqəmsal şirkətlər qlobal ÜDM-nin 14 trilyon dollarını təmin edir"İKT
15:14
Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"İKT
15:12
DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşübASK
15:09
"Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"Komanda
15:05
Foto
Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunubSosial müdafiə
15:04
Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilibElm və təhsil
15:01
"ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunurİKT
14:58
Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edibMaliyyə
14:57
Foto
Video