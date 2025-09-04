İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Ermənistanda ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların toplanışları keçiriləcək

    Region
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:43
    Ermənistanda ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların toplanışları keçiriləcək

    Ermənistan hökuməti sıravi, gizir və zabit heyəti üçün təlim-məşq toplanışlarının keçirilməsini elan edib.

    Bu barədə "Report" erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Toplanışlar 23 sentyabr-28 noyabr tarixləri arasında keçiriləcək. Müvafiq qərar bu gün hökumətin iclasında qəbul edilib.

    Toplanışların məqsədi hərbçilərin döyüş hazırlığının artırılması, peşə hazırlığı, ali təhsilli serjant arasından ehtiyatda olan zabitlərin təlimi, həmçinin onların döyüş xidmətinə cəlb edilməsidir.

    Hər bir iştirakçı 25 təqvim günündən çox olmayan müddətə təlim-məşq toplanışlarına cəlb olunacaq.

