    В Армении растет незаконный оборот наркотиков

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 23:39
    В Армении растет незаконный оборот наркотиков

    В Армении увеличилось количество преступлений, связанных с наркотическими средствами.

    Как передает Report, об этом сообщает Криминальная полиция Министерства внутренних дел страны.

    Согласно информации, с 1 января по 23 сентября 2025 года в стране было зарегистрировано 2 972 преступления, связанных с наркотиками, из которых 2 691 случай - незаконный оборот наркотических средств.

    Отмечается, что за январь-сентябрь прошлого года было зарегистрировано 2 571 преступление, связанное с наркотиками, из которых 2 437 случаев - незаконный оборот наркотических средств.

    Согласно данным, в текущем году к уголовной ответственности по этим делам привлечены 1 023 человека, в том числе 31 женщина, 39 человек в возрасте 15-17 лет, 141 человек в возрасте 25-29 лет.

    По данным Статистического комитета Армении, за январь-август 2025 года в суды было направлено 361 дело, связанное с наркотиками, из которых 10 были прекращены.

    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb

