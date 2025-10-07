İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 23:08
    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb

    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin Kriminal Polisi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, cari il yanvarın 1-dən sentyabrın 23-dək ölkədə narkotiklərlə bağlı 2 972 ​​cinayət hadisəsi qeydə alınıb ki, onlardan 2 691-i narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsidir.

    Qeyd olunur ki, ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində narkotiklərlə bağlı 2 571 cinayət qeydə alınıb ki, bunun da 2 437-si narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi olub.

    Məlumata görə, cari il bu işlər üzrə 1 023 nəfər, o cümlədən 31 qadın, 15-17 yaşlı 39 nəfər, 25-29 yaşlı 141 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

    Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar-avqust ayları arasında narkotiklərlə bağlı 361 iş məhkəmələrə göndərilib, onlardan 10-a xitam verilib.

    Ermənistan narkotik Cinayət hadisələri
    В Армении растет незаконный оборот наркотиков

    Son xəbərlər

    00:00

    Ermənistanın Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:50

    Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı

    Region
    23:49

    Tbilisidəki iğtişaşlarla bağlı 22 nəfər saxlanılıb

    Region
    23:47

    Britaniya bankları avtomobil krediti ilə bağlı qanun pozuntularına görə müştərilərə təzminat ödəyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:33

    Salyandakı avtoqəzada xəsarət alan altı nəfərdən biri xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    23:24

    UFC-nin keçmiş çempionu Makqreqor 18 ay müddətinə diskvalifikasiya edilib

    Fərdi
    23:08

    Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb

    Region
    22:36

    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:28

    Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti