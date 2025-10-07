Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb
- 07 oktyabr, 2025
- 23:08
Ermənistanda narkotik vasitələrlə bağlı cinayət hadisələri artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin Kriminal Polisi məlumat yayıb.
Məlumata görə, cari il yanvarın 1-dən sentyabrın 23-dək ölkədə narkotiklərlə bağlı 2 972 cinayət hadisəsi qeydə alınıb ki, onlardan 2 691-i narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsidir.
Qeyd olunur ki, ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində narkotiklərlə bağlı 2 571 cinayət qeydə alınıb ki, bunun da 2 437-si narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi olub.
Məlumata görə, cari il bu işlər üzrə 1 023 nəfər, o cümlədən 31 qadın, 15-17 yaşlı 39 nəfər, 25-29 yaşlı 141 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar-avqust ayları arasında narkotiklərlə bağlı 361 iş məhkəmələrə göndərilib, onlardan 10-a xitam verilib.