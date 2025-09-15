Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 17:41
    В Армении раскрыли схему уклонения от уплаты налогов почти на $90 млн

    Комитет по госдоходам и Следственный комитет Армении раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов с теневым оборотом более 34 млрд драмов (около $89,5 млн). В центре схемы - IT-компания, которая разрабатывала для клиентов, в основном из фармацевтической сферы, специальное программное обеспечение, позволявшее скрывать реальные доходы и вести двойную бухгалтерию.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Комитете по госдоходам (КГД).

    Правоохранительные органы выявили сложный механизм сокрытия доходов, в результате которого госбюджет недополучил налогов на сумму около 10 млрд драмов (более $26 млн).

    Согласно материалам дела, местная IT-компания создавала для бизнеса индивидуальные программы бухгалтерского учета. Однако в это ПО были намеренно встроены специальные инструменты, которые позволяли скрывать значительную часть торгового оборота. Программа интегрировалась с кассовыми аппаратами и отправляла в налоговые органы лишь часть данных о реальных продажах, ведя отдельный учет "теневых" доходов. Более того, система позволяла подменять в отчетах наименования проданных товаров.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков, проведенных одновременно по нескольким адресам, была приостановлена деятельность 61 аптеки, работавшей под брендом одной компании. Как минимум 53 компании использовали данное ПО для сокрытия доходов. Только по 9 налогоплательщикам из медицинской сферы ущерб государству предварительно оценивается в 2,9 млрд драмов (около $7,6 млн). В ходе обысков в некоторых аптеках были также обнаружены незарегистрированные в Армении медикаменты.

    Не исключается, что сумма неуплаченных налогов может значительно вырасти, поскольку анализ изъятых баз данных еще не завершен. Одна из компаний уже представила уточненные налоговые расчеты с дополнительными обязательствами в 1 млрд драмов (около $2,63 млн), из которых 350 млн драмов ($921 тыс.) уже возмещено в бюджет.

