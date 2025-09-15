İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Ermənistanda külli miqdarda vergidən yayınma sxemi aşkar edilib

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 17:55
    Ermənistanda külli miqdarda vergidən yayınma sxemi aşkar edilib

    Ermənistanın Dövlət Gəlirlər Komitəsi və İstintaq Komitəsi 34 milyard dramdan çox (təxminən 89,5 milyon dollar) məbləğdə vergidən yayınma sxemini aşkar edib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gəlirlər Komitəsi məlumat yayıb.

    Sxemin mərkəzində əsasən əczaçılıq sahəsindən olan müştərilər üçün real gəlirləri gizlətməyə imkan verən xüsusi proqram təminatı hazırlayan IT şirkəti dayanır.

    Hüquq-mühafizə orqanları gəlirlərin gizlədilməsinin mürəkkəb mexanizmini aşkar ediblər. Bu mexanizm nəticəsində dövlət büdcəsinə təxminən 10 milyard dram (26 milyon dollardan çox) vergi ödənilməyib.

    Bir neçə ünvanda keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri və axtarışlar zamanı bir şirkətin brendi altında fəaliyyət göstərən 61 aptekin fəaliyyəti dayandırılıb. Ən azı 53 şirkət gəlirlərini gizlətmək üçün bu proqram təminatından istifadə edib. Təkcə tibb sahəsindən olan 9 vergi ödəyicisi üzrə dövlətə dəyən ziyan ilkin olaraq 2,9 milyard dram (təxminən 7,6 milyon dollar) məbləğində qiymətləndirilir. Bəzi apteklərdə aparılan axtarışlar zamanı Ermənistanda qeydiyyatdan keçməmiş dərman preparatları da aşkar edilib.

    Ermənistan vergi axtarış şirkət
    В Армении раскрыли схему уклонения от уплаты налогов почти на $90 млн

    Son xəbərlər

    18:41

    "Barselona"nın sabiq futbolçusu ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib

    Futbol
    18:35

    İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Sahibə Qafarova: Çindən olan parlamentarilərlə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xüsusi önəm verir

    Xarici siyasət
    18:21

    37 sayda müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:14

    Rubio İsraildən sonra Qətərə gedəcək

    Digər ölkələr
    18:07

    Qətər Əmiri: İsrailin hücumu suverenliyimizin kobud şəkildə pozulmasıdır

    Digər ölkələr
    17:56
    Video

    Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    17:55

    Ermənistanda külli miqdarda vergidən yayınma sxemi aşkar edilib

    Region
    17:55

    Əli Əsədov Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti