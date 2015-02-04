​В Армении пытаются бороться с растущей безработицей

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Число зарегистрированных безработных в Армении за 2014 год возросло на 17,9% с 55,9 тыс. до 65,9 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на АРКА, об этом сообщил начальник агентства "Государственная служба занятости" Артак Мангасарян.

По его данным, продолжает оставаться высокой доля женщин среди безработных — 71,8% или 47,3 тыс. человек. "Количество безработных среди молодежи составляет 23,7% — 15,6 тыс. человек, а инвалидов — 3,2% или 2,1 тыс. человек", — отметил Мангасарян.

"Неконкурентоспособными на рынке вакансий среди безработных считаются 55,2 тыс. человек, или 83,8%", — подчеркнул Мангасарян.

По его словам, новая модель в законе "О занятости", вступившая в силу с 1 января 2014 года, преследует цель обеспечения стабильной занятости с помощью повышения адресности программ поддержки.

По данным Нацстатслужбы, в третьем квартале 2014 года безработица в Армении составила 17,1% (238,4 тыс. человек).

Напомним, что с начала 2015 года Армения стала членом Евразийского экономического союза.