О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования

В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования "Пашинян никогда не сможет спокойно ходить по Армении"
В регионе
21 декабря 2020 г. 11:13
В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования
0 : 00
0 : 00

Протестующие, перекрывшие сегодня утром дорогу в Сюникскую область, выдвинули два требования властям Армении: открыть дорогу из Гориса и освободить главу общины Аруша Арушяна, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

С раннего утра жители Сюника перекрыли въезд в область, не желая пропускать премьера Никола Пашиняна. Глава правительства в понедельник утром отправился в область с рабочим визитом.

К протестующим сюникцам присоединились и политические активисты из Еревана. Так представитель партии "Адеквад" отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян больше никогда не сможет спокойно ходить по стране, и это главный посыл, который в том числе намерены ему направить сюникцы.

"Дело здесь не в том, въедет он в Сюник или нет. Главная идея заключается в том, чтобы показать ему, что предатель больше не может спокойно ходить по Армении. Человек, перекрывавший дороги, пришел к власти и сейчас хочет таким же образом сохранить ее, используя силовиков", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Грузии зарегистрировано 824 новых случая заражения коронавирусом 
В Грузии зарегистрировано 824 новых случая заражения коронавирусом 
21 декабря 2020 г. 11:32
Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело
Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело
21 декабря 2020 г. 10:55
На дороге Горис-Кафан стоят азербайджанские военнослужащие
На дороге Горис-Кафан стоят азербайджанские военнослужащие
20 декабря 2020 г. 18:45
В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом
20 декабря 2020 г. 12:54
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 39 человек
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 39 человек
20 декабря 2020 г. 11:23
В Армении за сутки выявили 652 случая COVID-19
В Армении за сутки выявили 652 случая COVID-19
20 декабря 2020 г. 11:13
В Турции произошли новые подземные толчки
В Турции произошли новые подземные толчки
20 декабря 2020 г. 08:55
Дашнакцутюн: Пашинян использовал траур в своих политических целях
"Дашнакцутюн": Пашинян использовал траур в своих политических целях
20 декабря 2020 г. 08:21
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов
20 декабря 2020 г. 07:39
Мать погибшего солдата Пашиняну: Твой сын здесь, а мой в могиле
Мать погибшего солдата Пашиняну: Твой сын здесь, а мой в могиле
20 декабря 2020 г. 07:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi