В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования

К протестующим сюникцам присоединились и политические активисты из Еревана. Так представитель партии "Адеквад" отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян больше никогда не сможет спокойно ходить по стране, и это главный посыл, который в том числе намерены ему направить сюникцы.

"Дело здесь не в том, въедет он в Сюник или нет. Главная идея заключается в том, чтобы показать ему, что предатель больше не может спокойно ходить по Армении. Человек, перекрывавший дороги, пришел к власти и сейчас хочет таким же образом сохранить ее, используя силовиков", - сказал он.