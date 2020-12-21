В Армении протестующие выдвинули перед Пашиняном два требования

Протестующие, перекрывшие сегодня утром дорогу в Сюникскую область, выдвинули два требования властям Армении: открыть дорогу из Гориса и освободить главу общины Аруша Арушяна, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.
С раннего утра жители Сюника перекрыли въезд в область, не желая пропускать премьера Никола Пашиняна. Глава правительства в понедельник утром отправился в область с рабочим визитом.
К протестующим сюникцам присоединились и политические активисты из Еревана. Так представитель партии "Адеквад" отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян больше никогда не сможет спокойно ходить по стране, и это главный посыл, который в том числе намерены ему направить сюникцы.
"Дело здесь не в том, въедет он в Сюник или нет. Главная идея заключается в том, чтобы показать ему, что предатель больше не может спокойно ходить по Армении. Человек, перекрывавший дороги, пришел к власти и сейчас хочет таким же образом сохранить ее, используя силовиков", - сказал он.