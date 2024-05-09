СМИ: При обстреле Белгорода пострадали не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате обстрела Белгорода.
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"У двоих мужчин травмы головы. Они находились рядом с домом на улице Губкина. Еще у нескольких человек осколочные ранения ног. Среди пострадавших - 10-летняя девочка. У нее осколочное ранение ноги. Во время обстрела она находилась в своей квартире в доме на Славянской улице. Также ранение ноги получила и ее мама", - говорится в информации.
Пострадавшие доставлены в больницы города.
Ранее сообщалось об атаке дронов на нефтебазу в Краснодарском крае РФ.