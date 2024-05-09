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СМИ: При обстреле Белгорода пострадали не менее шести человек

СМИ: При обстреле Белгорода пострадали не менее шести человек По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате обстрела Белгорода.
В регионе
9 мая 2024 г. 06:33
СМИ: При обстреле Белгорода пострадали не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате обстрела Белгорода.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"У двоих мужчин травмы головы. Они находились рядом с домом на улице Губкина. Еще у нескольких человек осколочные ранения ног. Среди пострадавших - 10-летняя девочка. У нее осколочное ранение ноги. Во время обстрела она находилась в своей квартире в доме на Славянской улице. Также ранение ноги получила и ее мама", - говорится в информации.

Пострадавшие доставлены в больницы города.

Ранее сообщалось об атаке дронов на нефтебазу в Краснодарском крае РФ.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKİV: Belqorodun atəşə tutulması nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb

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