Нефтебаза в Краснодарском крае РФ подверглась атаке дронов

Нефтебаза в селе Юровка Краснодарского края РФ подверглась атаке дронов.
Как сообщает
"<...> Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - подчеркивается в сообщении Оперштаба.
Подчеркивается, что к ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 25 человек и 7 единиц техники.
На месте происшествия находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС, говорится в информации.