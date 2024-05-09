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Нефтебаза в Краснодарском крае РФ подверглась атаке дронов

Нефтебаза в Краснодарском крае РФ подверглась атаке дронов Нефтебаза в селе Юровка Краснодарского края РФ подверглась атаке дронов.
В регионе
9 мая 2024 г. 05:27
Нефтебаза в Краснодарском крае РФ подверглась атаке дронов

Нефтебаза в селе Юровка Краснодарского края РФ подверглась атаке дронов.

Как сообщает Report, информацию подтвердил в Telegram Оперативный штаб по региону.

"<...> Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - подчеркивается в сообщении Оперштаба.

Подчеркивается, что к ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 25 человек и 7 единиц техники.

На месте происшествия находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС, говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyanın Krasnodar diyarındakı neft anbarına hücum olub

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