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СМИ: Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из армянских районов на границе с Азербайджаном

СМИ: Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из армянских районов на границе с Азербайджаном Российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.
В регионе
9 мая 2024 г. 02:06
СМИ: Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из армянских районов на границе с Азербайджаном

Российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.

Как передает Report со ссылкой на армянский проправительственный Telegram-канал "Баграмян 26", такой договоренности достигли президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве.

Согласно информации, российские пограничники также не будут осуществлять службу в ереванском аэропорту "Звартноц".

В апреле Никол Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Paşinyan və Putin Ermənistanın sərhədyanı bölgələrindən Rusiya sərhədçilərinin çıxarılmasını razılaşdırıb

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