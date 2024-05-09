СМИ: Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из армянских районов на границе с Азербайджаном

Российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.

Российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.

Как передает Report со ссылкой на армянский проправительственный Telegram-канал " Баграмян 26 ", такой договоренности достигли президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве.

Согласно информации, российские пограничники также не будут осуществлять службу в ереванском аэропорту "Звартноц".

В апреле Никол Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.