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Председатель НРП Турции посетит с визитом Азербайджан

Председатель НРП Турции посетит с визитом Азербайджан Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель посетит с визитом Азербайджан.
В регионе
9 мая 2024 г. 00:18
Председатель НРП Турции посетит с визитом Азербайджан

Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель посетит с визитом Азербайджан.

Как передает Report, об этом глава партии сообщил в интервью телеканалу Habertürk.

"НРП – это партия, которая создала и институционализировала государство. Она внесла значимый вклад в институционализацию. Нельзя уйти от некоторых традиций государства. Выборы закончились, я покинул съезд в качестве председателя. В первую очередь я посетил Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра - ред.) <…> Потом попросил о встрече в Азербайджане. Второй визит должен быть осуществлен в Азербайджан", - отметил он.

Политик сообщил, что "планирует посетить Азербайджан в ближайшие дни".

Напомним, что 17 апреля Озгюр Озель, выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, выразил поддержку Азербайджану. Кроме того, глава НРП 17 февраля направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

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