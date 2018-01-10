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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Армении произошла драка между сыном бывшего мэра и братом депутата. Как сообщает Report со ссылкой на News.am, сын бывшего мэра Ванадзора Самвела Дарбиняна, 28-летний Аргишти Дарбинян - и брат депутата парламента Армении Эдмона Марукяна, 43-летний Крист Манарян - устроили потасовку в одной из закусочных Ванадзора.

Сообщается, что в потасовке приняли участие несколько человек, и есть сведения о том, что они, возможно, получили ранения.

Иных подробностей пока не сообщается.