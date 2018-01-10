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    В Армении произошла драка между сыном бывшего мэра и братом депутата

    © Sputnik/ Karen Yepremyan

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Армении произошла драка между сыном бывшего мэра и братом депутата. Как сообщает Report  со ссылкой на News.am,  сын бывшего мэра Ванадзора Самвела Дарбиняна, 28-летний Аргишти Дарбинян -  и брат депутата парламента Армении Эдмона Марукяна, 43-летний Крист Манарян -  устроили потасовку в одной из закусочных Ванадзора. 

    Сообщается, что в потасовке приняли участие несколько человек, и есть сведения о том, что они, возможно, получили ранения. 

    Иных подробностей пока не сообщается.

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