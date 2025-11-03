В Армении при обрушении жилого дома погиб мужчина
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 18:49
В городе Ванадзоре Лорийской области Армении произошло обрушение жилого дома.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что из-под завалов извлекли тело мужчины.
На месте продолжает работать спасательная служба.
